Barletta, manca solo l'ufficialità per il rinnovo di Paci. Accordo annuale con opzione

Sembra destinato a continuare il rapporto fra Massimo Paci e il Barletta. Stando a quanto riportato da Antenna Sud il club pugliese e il tecnico sono sempre più vicini all'accordo per il rinnovo di contratto dopo aver centrato, assieme, la promozione in Serie C.

Tra le parti c’è un accordo di massima: sul tavolo un contratto annuale, con rinnovo automatico in caso di salvezza e una serie di bonus legati al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Manca ormai solo l’ufficialità, ma il futuro del Barletta sembra destinato a ripartire ancora da Massimo Paci.