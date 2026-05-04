Barletta, manca solo l'ufficialità per il rinnovo di Paci. Accordo annuale con opzione
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Sembra destinato a continuare il rapporto fra Massimo Paci e il Barletta. Stando a quanto riportato da Antenna Sud il club pugliese e il tecnico sono sempre più vicini all'accordo per il rinnovo di contratto dopo aver centrato, assieme, la promozione in Serie C.
Tra le parti c’è un accordo di massima: sul tavolo un contratto annuale, con rinnovo automatico in caso di salvezza e una serie di bonus legati al raggiungimento degli obiettivi stagionali.
Manca ormai solo l’ufficialità, ma il futuro del Barletta sembra destinato a ripartire ancora da Massimo Paci.
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