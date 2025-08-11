Ufficiale
Savoia, torna l'ex Napoli Borrelli. Ha esordito fra i pro
Un gradito ritorno in casa Savoia. Il centrocampista Ciro Borrelli (19) torna a vestire la maglia bianca, dopo l'esperienza in prestito degli ultimi sei mesi.
Il riavvicinamento di Borrelli al club oplontino non è stato però lineare: il giocatore aveva inizialmente firmato con il Sorrento.
Borrelli ha debuttato fra i professionisti diciotto mesi fa nella gara persa 6-1 contro la Juventus, durante il suo prestito dal Napoli alla Salernitana.
