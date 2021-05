Livorno_popolare, possibile sinergia col Pro Livorno. Si punta alla denominazione US Livorno

vedi letture

L'associazione Livorno_popolare ha deciso di rivolgersi a un'altra realtà cittadina, la Pro Livorno, dopo che dal Livorno non sono arrivate risposte alla loro proposta d'acquisto. L'obiettivo è quello di costruire un nuovo progetto alternativo a quello della squadra appena retrocessa in Serie D e al centro di varie vicissitudini societaria, che possa puntare all'acquisto della storica denominazione Unione Sportiva Livorno. Questo il comunicato dell'associazione:

"Nella giornata di oggi una nostra delegazione è stata ospitata allo stadio Armando Picchi dalla Pro Livorno per una fondamentale comunicazione.

La dirigenza della PLS ha infatti messo a disposizione della città il proprio percorso sportivo e la propria matricola per un nuovo progetto unitario volto a ricostruire una squadra in cui finalmente ogni tifoso livornese si possa riconoscere. Un progetto in cui i valori espressi da Livorno_popolare e le metodologie di lavoro possano essere protagonisti di un nuovo corso. Un progetto volto a unire e non a dividere che adesso dovrà confrontarsi con tutte le altre realtà del territorio per comprendere se ci siano tutte le condizioni affinché questo avvenga. A cominciare dalla denominazione: Unione Sportiva Livorno.

Adesso si aprirà una fase di discussione e analisi per comprendere se tutti i protagonisti della partita avranno intenzione di percorrere questo percorso comune.

Noi ci siamo".