Bruciati (Livorno Poporale): "Nostra proposta di acquisto sembra non sia stata valutata"

vedi letture

Marco Bruciati, promotore di ‘Livorno Popolare’, ha commentato dai microfoni di TeleCentro2 il silenzio della società amaranto a seguito della proposta di acquisto consegnata nei giorni scorsi: “Attendavamo una risposta positiva o negativa entro giovedì 20 maggio, ma non abbiamo ricevuto alcun riscontro. L’impressione è che la nostra proposta non sia stata neanche valutata dai vertici societari: dalle dichiarazioni rilasciate dall’attuale presidente Silvio Aimo riguardo i debiti pregressi, si deduce che la nostra PEC non è stata neanche letta. A questo punto andremo avanti per altre strade, sempre consultandoci con i nostri associati, nei giorni prossimi valuteremo acquisizioni di altre società. Il nuovo Livorno potrebbe nascere da un percorso alternativo”.