Maurizio Pellegrino torna in Sicilia: sarà il nuovo ds dell'ACR Messina. La nota
Nuova avventura dirigenziale in Sicilia, dopo la lunga esperienza prima da allenatore e poi da dirigente al Catania, per Maurizio Pellegrino. L’ex direttore sportivo della Reggina (nella stagione 2023/24) ha infatti trovato l’accordo con l’ACR Messina per la prossima stagione come comunica il club peloritano sui propri canali ufficiali:
"Maurizio Pellegrino è il nuovo Direttore Sportivo dell’ACR Messina
L’A.C.R. Messina 1900 è lieta di comunicare di aver affidato a Maurizio Pellegrino il ruolo di Direttore Sportivo per la stagione sportiva 2026/2027.
Una scelta di competenza ed esperienza, in linea con il progetto di crescita del Club: a Pellegrino il compito di guidare l’area sportiva nella costruzione di una rosa competitiva e ambiziosa per il prossimo campionato.
«Sono orgoglioso di sposare questo progetto e di mettermi al servizio di una piazza dalla storia gloriosa come Messina. Ci aspetta un lavoro impegnativo, che affronteremo con dedizione, programmazione e l’obiettivo di restituire ai tifosi le soddisfazioni che meritano»".