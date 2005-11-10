Maurizio Pellegrino torna in Sicilia: sarà il nuovo ds dell'ACR Messina. La nota

Editoriale di Enzo Bucchioni

Inter, ecco perchè ha perso Palestra e Nico Paz. Ora Marotta cerca il colpo. Milan, il mercato lo fa Mendes. Goncalo Ramos strapagato, ora Antonio Silva e Casadò. Juve, scambio Lobotka-Gatti. Via Kelly. Fiorentina su Zeballos