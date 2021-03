Non solo i pro, anche la Serie D miete vittime in panchina: 59 ribaltoni e 81 avvicendamenti

Un campionato sicuramente anomalo quello di Serie D, con classifiche sfalsate a causa degli innumerevoli rinvii dovuti al Covid-19, che per i dilettanti significarono poi anche uno stop temporaneo del torneo, che ha comunque ripreso la sua corsa.

Smaltite le scorie del fine settimana, oggi i campo 13 recuperi, ma con un dato assolutamente curioso che le riguarda le panchine ed è evidenziato da Tuttosport, che sottolinea come su 166 sodalizi siano ormai "59 le società che hanno cambiato almeno una volta l'allenatore con 81 avvicendamenti".

Ultime in ordine cronologico il Derthona e la Lavagnese, con la prima che ha esonerato Luca Pellegrini, autore della cavalcata dalla Prima Categoria alla D, chiamando Giovanni Zichella. I liguri hanno invece detto addio a Giovanni Nucera, che ha pagato le sei sconfitte nelle ultime sette partite e chiamato Cristiano Masitto, per altro ex attaccante dei bianconeri dal 2006 al 2008.

C'è stato poi un doppio cambio nel Girone I, dove il Castrovillari ha optato per Nicola Terranova dopo l'esonero di Ivan Franceschini e dove si sono separate consensualmente le strade dell'Acireale e di mister Giuseppe Pagana (non senza un curioso retroscena societario).