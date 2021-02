Dal sogno Serie C alla cessione societaria. Le incredibili 48 ore dell'Acireale

vedi letture

Dal sogno di un ritorno in Serie C a quindici anni dall'ultima apparizione alla dismissione con la messa in vendita della società. Tutto in 48 ore. E' questo quanto sta accadendo ad Acireale dove la squadra locale, attualmente al quarto posto nel Girone I di Serie D a soli 5 punti dalla vetta, rischia adesso di non avere più un futuro.

Il motivo nasce dallo screzio nato fra la proprietà del club granata e una frangia della tifoseria, acuitosi dopo il confronto avvenuto nel pomeriggio di martedì, prima del match contro il Troina terminato con la vittoria dell'Acireale per 3-0 nonostante l'assenza del tecnico Giuseppe Pagana per espressa richiesta dei gruppi organizzati. Un incontro che, secondo quanto riportato da TuttoSerieD, ha avuto toni particolarmente accesi, con tanto di aggressioni verbali nei confronti del dg Giuseppe Fasone, del ds Agatino Chiavaro della proprietà in generale.

A seguito di questi avvenimento l'Acireale ha diramato una nota dove si comunicava che "dopo la gara interna con il Troina, la Società si disimpegnerà totalmente dalla gestione, cercando di intraprendere trattative inerenti alla cessione della stessa".

Dal sogno del professionismo al baratro di un futuro tutto da decifrare. Tutto in 48 ore assolutamente incredibili.