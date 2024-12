Ufficiale Nuova avventura in panchina per Amelia: è il nuovo allenatore del Sondrio in Serie D

vedi letture

Marco Amelia è il nuovo allenatore del Sondrio. L ’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa organizzata al Grand Hotel della Posta in mattinata, a cui hanno p reso parte autorità, sponsor, giornalisti, una rappresentanza della squadra biancazzurra e alcuni sostenitori.

Per la prima volta nella sua storia iniziata nel 1932, il club del capoluogo ha come allenatore un campione del mondo. Marco Amelia, classe 1982, può vantare anche il titolo di campione europeo Under 21, oltreché alla medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Atene nel 2004. Da calciatore ha vestito in serie A le maglie di Lecce, Parma, Livorno, Palermo, Genoa e Milan, mentre da allenatore ha guidato Lupa Roma, Varese, Livorno, Prato, Frosinone e Olbia prima di approdare alla Castellina.

“Sono arrivato ieri nel tardo pomeriggio – sono state le prime parole di Marco Amelia -, ma ho già fatto un giro allo stadio e ho visto le strutture. Ci siamo sentiti quasi due mesi fa con il direttore sportivo, purtroppo non potevo muovermi per una situazione fuori Italia con una nazionale, per cui dovevo prima capire se potevo liberarmi. Ho quindi ringraziato Christian e l’ho liberato dall’impegno, anche se ci siamo sentiti sempre p er consigli, ma anche perché abbiamo tanti amici nel mondo dello sport. Fino a sabato scorso, quando mi ha mandato il link della partita con il Breno per guardarla. L ’ho vista un po’ sul divano e un po’ mentre andavo all’aeroporto. Al gol di Edu al 95’, ho mandato subito un messaggio a Christian e da lì è rinata la possibilità di venire. Così in poco tempo ho preso la macchina da Roma e sono venuto su”.

“Grazie per l’accoglienza molto calorosa, nonostante il freddo che c’è fuori. Ho imparato a conoscere la squadra, ho visto molte partite – ha proseguito -. Ci si può divertire e questa è la cosa che mi ha convinto a salire e prendere in mano questa situazione, che per percezione iniziale mi trasmette sensazioni molto positive”.