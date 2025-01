Ufficiale Nuova avventura in Serie D per Iocolano. Firma con la Virtus Francavilla

Si era allenato per un periodo con il Lecco, ma senza possibilità concreta di tesseramento con i blucelesti, e adesso Simone Iocolano riparte nuovamente dalla Serie D: dopo l'avventura con il Piacenza, l'esperto centrocampista offensivo ha firmato con la Virtus Francavilla, retrocessa la scorsa stagione ma ancora il corsa per tornare immediatamente in C.

Ecco la nota del club:

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2025, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Iocolano.

Centrocampista offensivo classe ’89 di notevole esperienza, con oltre 430 presenze nei campionati professionistici di serie B e C, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Alessandria, Bari, Bassano, Juve Next Gen, Ivrea, Lecco, Monza, Valle d’Aosta e Virtus Entella, realizzando oltre 75 gol. Nella prima parte della stagione 24/25, ha indossato la maglia del Piacenza in serie D.

Il calciatore è a disposizione di mister Antonio Rogazzo per la gara di Campionato di domenica contro la Fidelis Andria".