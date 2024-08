Ufficiale Il Piacenza piazza il colpo: arriva l'ex Juventus Simone Iocolano

L'esperienza con la Juventus Next Gen, dove ha trascorso gli ultimi due anni e mezzo che erano arrivati dopo il periodo con il Lecco, è conclusa, e Simone Iocolano è pronto per una nuova avventura. La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: il classe 1989 scenderà per la prima volta in carriera in Serie D, ha firmato con il Piacenza.

Questa la breve nota del club:

"Il Piacenza Calcio è lieto di annunciare di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Simone Iocolano"