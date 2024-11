Ufficiale Olbia, ecco il terzo allenatore della stagione. Panchina all'ex Parma e Inter Ze Maria

Dopo gli anni come collaboratore tecnico nelle giovanili del Parma, Ze Maria approda sulla panchina dell'Olbia, a ora al penultimo posto nel Girone G di Serie D, con soli sei punti raccolti in 11 gare giocate. Il brasiliano è il terzo allenatore della formazione gallurese, che aveva iniziato la stagione con Marco Amelia alla guida, optando poi per il suo esonero e affidando la panchina all'argentino Lucas Gatti, che ha rassegnato le dimissioni nel weekend.

Di seguito la nota del club:

"La società ha deciso di affidare la guida della prima squadra a Jose Marcelo Ferreira.

Classe 1973 conosciuto come Ze Maria, in Italia ha giocato con Parma Perugia ed Inter, ha iniziato la carriera in panchina nel 2010 guidando il Città di Castello in Serie D.

Tra le sue esperienze, dopo una breve avventura al Catanzaro, una in Kenya con il Gor Mahia, una in Albania con il Tirana, una in Romania con il Ceahlaul Piatra Neamț ed una in seconda divisione brasiliana con il Portoughesa.

Nel 2022 ha maturato un’esperienza come collaboratore tecnico del settore giovanile del Parma.

Ze Maria è chiamato ad Olbia per proseguire il progetto tecnico avviato da Mr Gatti.

Buon Lavoro Mister".