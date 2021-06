Pistoiese, la Arcus Immobiliare interessata all'acquisto del club arancione

Nuovi potenziali acquirenti della Pistoiese busseranno oggi alla porta del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. Imprenditori del nord Italia, arrivati in città per approfondire l’interesse. Stando a quanto riportato da PistoiaSport si tratterebbe dell’azienda Arcus Immobiliare srl, con sede a Reggio Emilia, il cui amministratore è il milanese Stefano Pedato. Sembrerebbero interessati al club arancione, ma a patto di poter però sviluppare in città anche il loro business che consiste in costruzioni edili, infrastrutturali e operazioni immobiliari.