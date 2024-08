Ufficiale Pistoiese, Pazzini entra in dirigenza: "Da generazioni un club legato alla mia famiglia"

Torna protagonista nel mondo del calcio Giampaolo Pazzini. L'ex attaccante di Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Inter ed Hellas Verona, appese da qualche anno le scarpette al chiudo, è entrato a far parte della dirigenza della Pistoiese, in Serie D.

"Sono contento ed entusiasta di poter cominciare quest’avventura dirigenziale nella FC Pistoiese - ha detto il Pazzo attraverso il proprio profilo Instagram -. Una squadra che è sempre stata importante per la mia famiglia di generazione in generazione. Prima col mio babbo che giocava con la maglia arancione dal 1957 al 60, e poi mio fratello nel 1989/90 e dove fin da piccolo andavo a vedere le partite .

Il futuro è tutto da costruire con impegno , sudore , sacrificio e gioia. Mi metterò a disposizione per aiutare questa piazza e questo territorio!".