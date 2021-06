Ravenna, possibili cambi alla guida del club. Del Conto: "Fiducioso di arrivare a un accordo"

Come riferisce tuttoc.com, l'advisor Roberto Del Conte, intervistato da Nicolo Schira, ha svelato i suoi progetti sul Ravenna del futuro. Ravenna che quindi, dopo la retrocessione in Serie D, potrebbe presto cambiare proprietà e organigramma.

Queste le sue parole: "Ci sono stati dei primi approcci con i rappresentanti dell’attuale proprietà, purtroppo solo telefonici e via mail, ma non basta. Abbiamo richiesto un incontro per avere ulteriori dettagli, così che poi sarò in grado di poter fornire le informazioni al gruppo di imprenditori che rappresento. Mi auguro che l’incontro possa avvenire a breve, per poter formalizzare un accordo di riservatezza e avviare in seguito una due diligence. I tempi sono stretti, soprattutto perché bisogna già cominciare a preparare la prossima stagione. Ma sono fiducioso di poter arrivare a un accordo. Oltre a Enrico Buonocore, un grandissimo della storia del Ravenna, nel ruolo di direttore sportivo, confermo che sarà Fabrizio Cometti, ex dirigente di Hellas Verona, Bari e Pordenone, in qualità di direttore generale, ma posso anche aggiungere che, se dovessimo acquisire il Ravenna FC, saranno coinvolte anche altre figure manageriali di assoluto livello che hanno già lavorato in club professionistici”.