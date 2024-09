Ufficiale Rigoli-quater all'Akragas. Il mister torna per la quarta volta sulla panchina del Gigante

Un avvio di stagione davvero complesso per l'Akragas, ancora fermo a zero punti (QUI il punto sul campionato di Serie D), e una ribaltone in panchina dopo l'esonero di Lillo Bonfatto, maturato nella giornata di ieri. Sulla panchina del Gigante, un gradito ritorno, quello di mister Pino Rigoli, che la società siciliana ha cos' annunciato:

"La Società dell’Akragas è lieta di comunicare di aver ingaggiato Pino Rigoli come nuovo allenatore della Prima squadra. Per Rigoli si tratta di ritorno in casa biancoazzurra. Il tecnico, originario di Raccuja, ha già allenato per ben tre volte l'Akragas in Eccellenza, ottenendo la promozione in Serie D a suon di record, in Serie D e in Lega Pro, subentrando al tecnico Nicola Legrottaglie.

Rigoli ha 61 anni, l’ultima esperienza in panchina è stata con il Modica, squadra alla quale è legato dai primi anni della sua carriera. Recentemente ha allenato l'FC Messina in serie D; prima della società peloritana aveva allenato Rende, Viterbese, Sicula Leonzio, Catania e Akragas in Serie C; altre esperienze in carriera nei Dilettanti con Agropoli, Akragas e Modica. Mister Rigoli (in foto il con il patron Giuseppe Deni, l'amministratore delegato Graziano Strano e il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata) oggi pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento allo stadio Esseneto di Agrigento".