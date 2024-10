Ufficiale Caos Akragas. Rigoli lascia per divergenze tecniche con squadra: in panchina Bonfatto

È con una nota ufficiale, che di seguito riportiamo integralmente, che viene reso noto che "mister Pino Rigoli interrompe il rapporto di collaborazione con l'Akragas per divergenze tecniche con la squadra.

La Società comunica che l'allenatore Pino Rigoli, dopo un confronto con la squadra, ha deciso di sciogliere il rapporto di collaborazione con l'Akragas per sopravvenute divergenze tecniche. Da parte di tutta la Società va un sentito ringraziamento a mister Rigoli per il lavoro svolto in queste settimane.

Tutta l'Akragas porge a Rigoli un grande in bocca al lupo per il futuro e gli augura le migliori fortune umane e professionali".

E come sempre da comunicato, il club fa sapere "di aver riaffidato la carica di Responsabile Tecnico della Prima Squadra a mister Lillo Bonfatto. Il tecnico agrigentino torna alla guida dei biancoazzurri dopo le prime tre giornate di campionato della stagione in corso.

Il tecnico ha già condotto stamattina il primo allenamento con la squadra.

A Bonfatto va il più caloroso in bocca al lupo da parte di tutta la società per il prosieguo del campionato".

L'avventura di Rigoli, che era tornato per la quarta volta sulla panchina della formazione siciliana, si chiude quindi dopo appena due settimane, considerando che era approdato alla guida del club lo scorso 25 settembre.