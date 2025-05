Ufficiale Si chiude l'avventura del Ds Ghinassi al Legnago. Al suo posto, nominato Laurino

Complice la retrocessione in Serie D, arrivata per altro senza nemmeno i playout ma diretta (ultimo posto nel Girone B di Serie C), il Legnago ha iniziato a programmare la stagione ventura, partendo da dei cambiamenti nell'organigramma societario: si conclude l'avventura del Direttore Sportivo Filippo Ghinassi in biancoceleste, con Giacomo Laurino che - dal 1° luglio - prenderà la carica.

Questa, per completezza di informazioni, la nota della società:

"F.C. Legnago Salus comunica di aver affidato la direzione sportiva del Club per la stagione 2025/’26 a Giacomo Laurino, a partire dal 1 luglio 2025.

Contestualmente, la Società ringrazia Filippo Ghinassi per il lavoro svolto nella stagione appena conclusa, augurandogli il meglio per il suo futuro professionale.

Barese, classe 1979, Laurino inizia la carriera professionale come istruttore di scuola calcio e poi come responsabile attività di base e settore giovanile.

Nel 2008 approda al Settore Giovanile del Monza, quindi al Cesena e poi al Milan, dove ricopre l’incarico di supervisore tecnico dell’Academy rossonera e di osservatore per l’Area Nord-Est.

Quindi, le esperienze come responsabile del Settore Giovanile al Ravenna prima e alla SPAL poi, l’approdo al Forlì e il ritorno a Ferrara dove, nel quinquennio 2016-2021 è responsabile scouting del Settore Giovanile, e nelle ultime due stagioni è anche collaboratore del direttore sportivo Prima Squadra.

Nel 2021/22 intraprende il ruolo di direttore sportivo di Prima Squadra in Serie D, lavorando per Arezzo, United Riccione e Corticella, centrando con quest’ultima il terzo posto in classifica e la finale play-off.

Nell’ultima stagione è stato direttore sportivo del Desenzano, sempre in Serie D".