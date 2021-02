Siena, il vice presidente Bellandi annuncia Pahars in panchina. In attesa di Gazzaev jr

vedi letture

La notizia era nell'aria, ma ora è praticamente ufficiale. Sarà Marian Pahars, ex attaccante del Southampton e della Lettonia, a guidare il Siena a partire dalla prossima gara contro il Badesse in programma mercoledì. Lo ha annunciato ai microfoni di Canale 3 il vice presidente Andrea Bellandi. Il classe '76, che ha allenato Skonto Riga, Jelgava oltre che la Lettonia (sia l’Under 21 sia la nazionale maggiore), sarà in panchina in attesa del tesseramento di Vladimir Gazzaev, figlio dell'ex ct Russo Valeri, bloccato da questioni burocratiche, ma già presente nella città toscana per seguire da vicino la squadra. Domani intanto Pahars sarà presentato alla stampa e ai tifosi.