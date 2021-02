ufficiale Siena, già finita l'avventura di Pahars. Era stato nominato il 25 gennaio

L'avventura italiana di Marian Pahars è durata poco più di due settimane. Il tecnico lettone, al centro delle contestazioni assieme a Gazzaev jr, si è dimesso dal suo ruolo nella giornata di oggi come comunica il club bianconero con una nota ufficiale:

"Marian Pahars non è più l’allenatore dell’Acn Siena.

La decisione è stata presa dal tecnico lettone che ha guidato la squadra senese nell’ultimo periodo perché la situazione complessa che si è creata non gli permetteva di lavorare in condizioni ottimali per raggiungere gli obiettivi che la società bianconera si è prefissata.

L’ACN Siena ringrazia Marian Pahars per essersi messo a disposizione della società in un momento così complicato e per il contributo che ha dato alla guida del Siena con esperienza e professionalità".