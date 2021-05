tmw Belcastro: "Trento era l'occasione giusta per rilanciarmi: voglio migliorare ancora"

Numeri che parlano chiaro, 11 gol e 6 assist in 33 presenze. E la voglia di tornare presto in Serie C.

E Luca Belcastro, attaccante del Trento, tutto questo lo ha confermato nell'intervista rilasciata a TMW: "Dopo le scelte estive, era questa l'annata che cercavo per rimettermi in gioco, e sono felice di quanto fatto. Arrivare a ottobre non è stato semplice, e le continue soste non aiutavano neppure, ma con il duro lavoro ho saputo prendermi i miei spazi. Chiaramente però il campionato non è finito, e io voglio migliorarmi, come lo vuole tutta la squadra: ci sono sempre obiettivi personali da raggiungere, vogliamo farlo perché sono alla portata".