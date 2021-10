ufficiale Carpi, in attacco ecco Walker. Il giocatore si era svincolato dal Como

Come avevamo anticipato, Lewis Walker è un nuovo calciatore del Carpi: l'attaccante si è svincolato dal Como, ed è poi passato alla formazione emiliana.

Ecco la nota:

"La Società U.S. Athletic Carpi Calcio è lieta di comunicare di aver positivamente concluso le trattative per portare alla corte di mister Massimo Bagatti, il centravanti inglese classe ’98 ex Como Lewis Walker.

Walker, punta centrale di 183 cm capace di calciare con entrambi i piedi, completa la rosa biancorossa impegnata nel campionato di Serie D ormai prossimo al suo avvio".

Queste, poi, le prime parole dell'attaccante, a firma avvenuta: “Ringrazio il Presidente e il Direttore per avermi voluto fortemente qui. La voglia di portarmi a Carpi ha giocato un ruolo decisivo per farmi lasciare Como, e la Serie B. Sono consapevole di avere molte aspettative sulle spalle, ma sono altrettanto convinto che questa sia per me una stagione di fondamentale importanza per la mia carriera. Mi trovo in una piazza importante, con ambizioni notevoli e voglio dare il massimo per trovare finalmente continuità di gioco e realizzativa anche in Italia. Non vedo l’ora di scendere in campo con la mia nuova maglia ed i miei nuovi compagni di squadra”.