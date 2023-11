ufficiale Da Trastevere a Fano, passando per la Fidelis Andria. Weekend di esoneri in D

vedi letture

Fine settimana di esoneri in Serie D, dove non è saltata solo panchina di mister Francio Cioci al Trastevere (fatale, per il tecnico, la sconfitta a Cassino), ma dopo è stato esonerato anche il tecnico della Fidelis Andria Francesco Farina. A renderlo noto, con queste poche righe, la stessa società federiciana, dopo il ko contro il Gallipoli: "La Fidelis Andria 2018 comunica l’esonero del tecnico della prima squadra Francesco Farina. La Fidelis ringrazia il mister per quanto fatto ed augura il miglior proseguo di carriera".

Più a nord, nel Girone A, la Vogherese "comunica che la guida della prima squadra è stata affidata a Marco Molluso. Il tecnico potrà così portare a compimento quanto iniziato sulla panchina rossonera tre anni fa, nelle prime settimane della stagione 2020/21 poi subito interrotta causa Covid. Il club desidera ringraziare mister Augusto De Bartolo per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata. All’allenatore, che ha condotto la squadra con buoni risultati in questo difficile periodo di transizione dopo l’esonero di Carlo Mandola, era stato proposto di restare nello staff tecnico proprio per valorizzare quanto fatto nell’ultimo mese e mezzo. Seppur con grande dispiacere, comprendiamo la sua decisione di rifiutare e gli porgiamo i più sentiti auguri per il proseguo della carriera".

Nel Girone C salta invece la panchina del Cjarlins Muzane che "comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Carmine Parlato, unitamente al preparatore atletico Alan Marin". Già reso noto il nuovo tecnico, visto che il club "comunica di aver raggiunto l’accordo con Thomas Randon e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra.

Per lui si tratta di un ritorno al Cjarlins Muzane, società nella quale ha già allenato sette anni guidando tutte le formazioni delle categorie giovanili, a cui si aggiungono anche due presenze alla guida della prima squadra, nel corso della stagione 2020-21, quando sostituì temporaneamente Nicola Princivalli fermato da problemi personali".

Si conclude con il Fano, Girone F, che "comunica di aver, in data odierna, interrotto consensualmente il rapporto di collaborazione con mister Marco Scorsini. La società ringrazia il mister per i valori e l'attaccamento dimostrato ai colori granata e gli augura un grande bocca al lupo per il futuro professionale".