ufficiale Trastevere, per Cioci fatale la sconfitta a Cassino. Il tecnico è stato esonerato

Dopo la sconfitta maturata ieri a Cassino (QUI i risultati completi della giornata di Serie D), con una nota ufficiale il Trastevere "comunica di aver sollevato Franco Cioci dall'incarico di allenatore della prima squadra. Una decisione sofferta, maturata dopo gli ultimi risultati negativi ma che non intacca la stima umana e professionale nei confronti del tecnico e del suo percorso in amaranto iniziato nel 2019. Vice prima di Fabrizio Perrotti e poi di Sergio Pirozzi, come secondo allenatore è stato protagonista della storica vittoria dei playoff nella stagione 2020-21, l'anno successivo ha vinto il proprio girone alla guida della Juniores, raggiungendo i quarti di finale nelle fasi nazionali.

Lo scorso anno, alla prima stagione in D, ha raggiunto il terzo posto conquistando il miglior piazzamento tra tutte le squadre laziali impegnate nella categoria, anche grazie a vittorie prestigiose come quella al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto e contro il Pineto promosso in C e vincitore della Coppa Italia. La società si riserva di comunicare il nome del nuovo allenatore al termine delle opportune valutazioni".