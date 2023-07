ufficiale Il Piacenza ufficializza lo staff tecnico di mister Maccarone. Ficagna il suo vice

In attesa di capire se ci sarà la possibilità di ripescaggio in Serie C, il Piacenza ha ufficializzato lo staff tecnico che collaborerà con l’allenatore della prima squadra Massimo Maccarone. Come da comunicato, il tecnico si affiderà "a un gruppo di lavoro di alto livello: a partire da Daniele Ficagna, ex calciatore in Serie A e B, passando dal ritorno in Emilia del centrocampista Filippo Porcari (che con il direttore sportivo Alessio Sestu aveva condiviso lo spogliatoio biancorosso nella stagione 2018/2019) e da Stefano Pardini che, dopo una vita tra i pali, ha intrapreso la carriera da preparatore dei portieri (per lui anche una promozione dalla C alla B a Palermo nel 2022). Cucurnia, Rossi, Bottitta e Giorgi sono professionisti conosciuti e stimati nel mondo del calcio che metteranno la loro esperienza al servizio del Piacenza Calcio".

Di seguito il riepilogo:

- vice allenatore: Daniele Ficagna

- preparatore atletico: Matteo Cucurnia

- collaboratore tecnico: Filippo Porcari

- preparatore dei portieri: Stefano Pardini

- recupero infortuni: Federico Rossi

- collaboratore tecnico (analisi video): Simone Bottitta

- mental coach: Augusto Giorgi