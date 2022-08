ufficiale L'ex Pisa e Teramo D'Egidio riparte dalla D. È il nuovo portiere del Pineto

Ripartirà dalla Serie D, dopo l'esperienza al Teramo, il portiere ex Pisa Andrea D'Egidio, che ha trovato l'accordo con il Pineto.

Questa la nota della società:

"Andrea D’Egidio è un calciatore biancazzurro. Il presidente dottor Silvio Brocco è lieto di annunciare l’ingaggio del portiere classe 1996.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, D’Egidio vanta un lungo curriculum tra Matera, Sudtirol, Pisa e Teramo. Abruzzese doc di Sant’Omero, ha sempre militato in campionati professionistici con presenze importanti in Serie C e tantissime convocazioni in Serie B".