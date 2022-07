ufficiale La Clivense di Pellissier sbarca in Eccellenza. Acquistato titolo del San Martino Speme

F.C Clivense srl comunica che in data odierna ha acquisito il 100% della società San Martino Speme che assume la denominazione di FC Clivense SM.

La società F.C Clivense SM, società dilettantistica a responsabilità limitata, avrà una prima squadra iscritta al campionato LND di Eccellenza del Veneto, oltre ad un Team Juniores Elite.

Rispetto alle diverse soluzioni ipotizzate dagli organi di stampa, si precisa quindi che l’operazione in questione non è una fusione, ma una acquisizione.

La società F.C. Clivense srl ringrazia in primis i soci del San Martino Speme per la buona riuscita dell’operazione e per la disponibilità riscontrata in queste settimane di incontri e trattative. Ringrazia, altresì, gli advisor Phoenix Capital e gli avvocati Alberto Fezzi e Michele Spadini per gli aspetti finanziari e legali e Farina Consulting per gli aspetti societari e contabili.

Infine il club ringrazia l’Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo per la cortese richiesta di proseguire il proprio cammino sportivo verso le categorie professionistiche allenando e facendo giocare i propri team presso gli impianti sportivi locali, riservandosi tuttavia di scegliere nelle prossime settimane la soluzione più idonea alle proprie caratteristiche ed esigenze sportive e societarie.

Nei prossimi giorni saranno resi noti gli staff tecnici e sportivi.