ufficiale Legnano, Rambaudi va via dopo 8 giorni e una partita. Al suo posto Zattarin

Il Legnano, squadra di Serie D, ha oggi comunicato chi sarà il nuovo allenatore per il prosieguo della stagione. "Ac Legnano comunica che Gianluca Zattarin sarà il nuovo allenatore che guiderà i Lilla. Mister Zattarin domani sarà a Legnano per dirigente gli allenamenti e presentarsi alla squadra. La società augura un in bocca al lupo al nuovo mister. Forza Legnano. Forza Lilla".

Quello che però salta all'occhio è come l'avventura di Roberto Rambaudi, ex giocatore tra le altre di Foggia, Atalanta e Lazio, sia durata solamente otto giorni e solamente una partita in panchina. Cioè la sconfitta per 2-4 contro il Caldiero, primo in classifica. Questo il comunicato apparso ieri sul sito dei lombardi. "A.C. Legnano comunica che in data odierna ha interrotto il rapporto di lavoro con Mister Roberto Rambaudi. A.C. Legnano saluta Mister Rambaudi e gli augura ogni bene per il proseguo della carriera".

Nelle scorse ore si sono susseguite alcune voci, ma ci ha pensato il tecnico a fare chiarezza. "Dispiace non poter proseguire, problemi familiari mi hanno imposto questa interruzione. Dispiace anche leggere ricostruzioni diverse rispetto alla realtà". Zattarin, che ne prende il posto, ha allenato in carriera Este, Lentigione, Delta Porto Tolle e Plateola, fino appunto al Legnano.