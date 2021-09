ufficiale Mansour riparte dalla Serie D. Ha firmato con l'ambiziosa Casertana

La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il calciatore Mohamed Mansour. Attaccante napoletano classe 1995, nell’ultima stagione ha militato in serie C nelle fila del Bisceglie mettendo insieme 33 presenze e 5 reti. In carriera ha indossato le maglie di Turris, Francavilla, Gragnano, Afragolese ed Ancona.

“Inutile dire che è stato facilissimo scegliere di firmare per la Casertana – commenta con entusiasmo Mansour – Non c’è bisogno che sia io a parlare dell’importanza di questa maglia ed il calore dei tifosi rossoblu. La Casertana non c’entra nulla con questa categoria, ma ora dobbiamo rimboccarci le maniche e fare di tutto per essere all’altezza di questi colori”.