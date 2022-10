ufficiale Sestri Levante, che colpo in attacco! Marco Firenze torna in Liguria

vedi letture

Lo avevano cercato prima il Taranto e poi l'Ancona, ma alla fine Marco Firenze ha scelto la Serie D: il centrocampista ha sposato il progetto del Sestri Levante, attuale capolista del Girone A.

Questa la nota del club:

"Marco Firenze torna al Sestri Levante, squadra prima in classifica nel girone A di Serie D. Il 29enne attaccante, dopo 7 stagioni tra Serie C e Serie B, torna nella squadra della sua città che lo ha lanciato al termine della stagione 2014-15 tra i professionisti. Il neo corsaro, che in queste settimane si è allenato con la rosa del tecnico Enrico Barilari, in carriera ha indossato le casacche di Chiavari Caperana, Pistoiese, Pontedera, Tuttocuoio, Vallesturla, Sestri Levante, Crotone, Venezia, Catanzaro, Siena, Pro Vercelli, Salernitana, Novara, Padova e Paganese".