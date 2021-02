Gazzaev conferma: "Allenerò il Siena. Ma non cittadino UE, serve tempo per i documenti"

vedi letture

Sarà Vladimir Gazzaev a guidare il Siena nel post Alberto Gilardino, ma per il tecnico sono sorti alcuni problemi di forma, tanto che al momento la squadra sarà affidata a Marian Pahar. La situazione è stata spiegata dallo stesso tecnico al portale russo RB Sport: "Siccome non sono cittadino dell'Unione Europea, ci vuole tempo per preparare ed eseguire tutti i documenti necessari (un visto di lavoro, obbligatorio per gli specialisti stranieri che lavorano in Italia, ndr). Perché Siena? Il progetto mi è sembrato molto interessante e promettente, oltre che dal punto di vista dell'acquisizione di esperienza. L'Italia è sempre stata una delle principali potenze calcistiche del mondo, quindi non ho esitato a lungo. I compiti sono ovvi. Il Siena è un club con grandi tradizioni e storia, la squadra ha giocato in Serie A. I traguardi e gli obiettivi della stagione sono fissati alti: la promozione in Serie C".

Andando poi sul lavoro: "In Italia finora ho passato davvero poco tempo e sono riuscito a fare solo tre allenamenti. È ancora difficile cambiare radicalmente qualcosa, ma tutti i giocatori ascoltano con molta attenzione e fanno tutto con diligenza. Non ho dubbi che dopo un certo tempo avremo dei progressi sia nel gioco che in termini di risultato".