ufficiale Sorrento, dal Napoli ecco il giovane Virgilio

Chiusa la sua esperienza quadriennale nelle giovanili del Napoli con la promozione in Primavera 2, Raffaele Virgilio (19) rimane in Campania. Si è infatti legato al Sorrento in serie D. Il centrocampista fa parte dell'ampia schiera dei classe 2002 non confermati dalla società in vista del prossimo campionato.

Una curiosità: nei Costieri milita da poche ore Giovanni Di Lorenzo (20), chiaramente solo omonimo del terzino azzurro campione d'Europa.