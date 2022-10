ufficiale Trapani, in panchina arriva Monticciolo. All'Orvietana torna per la 4^ volta Fiorucci

Vari cambi in panchina in Serie D, e varie ufficialità arrivate per le sostituzioni. Nel Girone I, il Trapani fa sapere "di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra ad Alessandro Monticciolo", mentre nel Girone E "per la quarta volta Silvano Fiorucci viene chiamato sulla panchina dell’Orvietana".

Per il tecnico tifernate i precedenti sono positivi, poiché ha portato l’Orvietana - in entrambi i casi - dagli ultimi posti della classifica fino a due salvezze tutt’altro che scontate.