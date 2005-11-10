"La Fiorentina ha buonissimi giocatori ma le manca di lavorare un po' per essere una squadra. Bisogna lavorare, pedalare. Fare una squadra è un po' più complicato di prendere i singoli". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Gustavo Ghezzi a proposito del momento negativo dei viola.

Si aspettava di più da Mastantuono?

"È arrivato, ha fatto qualche gol. Ma non è facile adattarsi al calcio italiano. Prima o poi troverà continuità e quando si adatterà e capirà le dinamiche del calcio italiano volerà".

La Lazio è prima.

"Non conosco Gattuso, ma li dà l'idea di essere una persona perbene. Quando lo lasciano lavorare tranquillo riesce ad imporre il suo credo. La Lazio ha il suo spirito".

Reggerà?

"Può arrivare fino in fondo. Alla lunga può mancare qualche calciatore, speriamo di no".

Che mercato si aspetta a gennaio?

"Ci saranno dei movimenti, soprattutto da chi è in difficoltà. Penso all'Udinese. Chi è da metà in classifica in giù si muoverà. Poi chiaramente anche le big saranno protagoniste".

Talenti dall'Argentina?

"Ci sono dei giovani che tra qualche anno saranno protagonisti. Aranda, Flores, Heredia, del Boca, Andrada del River. Loro sono quelli più in vista".