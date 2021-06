…con Angelo Fabiani

vedi letture

“Italia, che gruppo! Io ancora alla Salernitana? Atto di fede, ora lavoriamo alla costruzione della squadra. La Gumina? Ottimo giocatore. Benevento? Parla il campo, la politica stia fuori”

“L’Italia? Vedo un grande gruppo, tra i calciatori ma anche tra lo staff tecnico e dirigenziale. Alcune immagini che ripropone la televisione danno il senso di gioia e appartenenza di tutto il gruppo”. Così a Tuttomercatoweb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani.

Dove può arrivare la squadra di Mancini?

“Nessun traguardo è precluso. La Nazionale è giovane e forte. E i nostri giovani ci hanno fatto sentire fieri di essere italiani”.

Che avversario è il Belgio?

“Ora le partite iniziano ad essere delicate e importanti. Il Belgio è un avversario ostico che tende a toglierti sempre la giocata. Sarà sicuramente una partita importante”.

Qualche mese fa aveva detto: non so chi salirà sul treno in Serie A. Ci salirà ancora lei…

“È stato un atto di fede. Potevo andare via dopo aver conquistato la Serie A. Ma quando c’è bisogno di dare una mano rispondo sempre presente. In questa fase delicata ho deciso di dare continuità al progetto tecnico”

Che Salernitana sarà in A?

“Bisogna fare le cose giuste. Lavorare sodo. E dare continuità alla personalità che Castori infonde alla squadra. E poi prendere elementi funzionali al credo del mister”

La Gumina un’idea per l’attacco?

“Stiamo lavorando su diversi profili. La Gumina è un ottimo giocatore”.

Guarderete ancora in casa Lazio?

“No. Con il passaggio in Serie A si è chiuso con il passato. Mezzaroma e Lotito rappresentano un passato glorioso. Oggi tutte le quote sono state cedute al trust che traghetterà la vendita da qui ai prossimi sei mesi. Quindi i rapporti vengono meno. Per evitare chiacchiere di bottega”

Il Benevento è spettatore interessato.

“Il Benevento ha iniziato questa attività da molto tempo. Ce ne faremo una ragione. Sono dispiaciuto che non hanno messo l’impianto cosa che invece abbiamo fatto in passato. Deve prevalere il merito sportivo. La politica se ne è capace deve fare politica. La Salernitana ha vinto il campionato con merito. Conta solo questo”.

Qualcuno si era interessato a rilevare la Salernitana.

“Più che tentativi di acquisizione sembravano affitti di ramo d’azienda. Qualcuno voleva impossessarsi del patrimonio della Salernitana e prosciugarlo. La Salernitana deve andare nelle mani di persone serie, solide e concrete che vogliono riempire la clessidra”