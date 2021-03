...con Antonio Floro Flores

“Genoa, Ballardini una garanzia: ora Preziosi capisca l’importanza del suo allenatore. De Paul da big, a Udine non può fare di più. Alleno i giovani, costruzione dal basso meglio che vincere 1-0”

“A Genoa e Udinese servono punti per fare un ulteriore passo avanti in chiave salvezza. Entrambe fanno buon calcio e hanno qualità per salvarsi. Ballardini è una garanzia, peccato però che non gli diano la possibilità di continuare quando centra l’obiettivo. Spero che Preziosi questa volta capisca quanto è importante il suo allenatore”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Genoa e Udinese, Antonio Floro Flors.

Che Udinese vede oggi?

“È una gran bella squadra, compatta. Un bel gruppo. É solida e da fastidio a parecchie squadre. Finalmente si vede una squadra più compatta come i vecchi tempi”.

De Paul potrebbe essere ai suoi ultimi mesi in bianconero.

“Ormai ha dato tanto e più di questo non può fare a Udine. Gli farebbe bene confrontarsi in una big dove può esprimere il suo calcio e mettersi a livello degli altri”.

E lei? Nella nuova veste da allenatore?

“Prima pensavo a me stesso, ora devo pensare per venticinque persone. Però le responsabilità mi piacciono. Quando vedi la tua squadra andare in campo provi una grande emozione”.

Che allenatore è Floro Flores?

“Mi piace la costruzione dal basso, mai buttare via la palla. Poi mi adatto ai giocatori che ho. Preferisco perdere piuttosto che vincere 1-0 e non insegnare niente ad un ragazzo”.

La panchina dei sogni?

“Qualsiasi panchina sarebbe un sogno. Devo imparare tanto. Però sono napoletano e il sogno ovviamente è facile da immaginare”.