...con Dario Canovi

vedi letture

“Spadafora? Non conosce lo sport neanche adesso... Americani in Italia: oggi preferiscono il calcio ai titoli. Spezia? Ci avevo lavorato anche io. Roma, Dzeko-Sanchez sarebbe stata una follia”

Finito il mercato di gennaio la maggior parte dei club e gli agenti provano ad intravedere la luce in vista della prossima sessione. L’avvocato Dario Canovi però frena gli entusiasmi. “Non ci sono soldi, mica da qua ad agosto succederanno cose eccezionali. Con mille persone cosa ci fai allo stadio? Quelle mille le persone non le faranno neppure entrare, perché costerà farle accedere all’impianto. La gente - dice Canovi - non tornerà a vedere partite dal vivo prima dell’autunno”.

Il Ministro dello Sport uscente, Vincenzo Spadafora, si è congedato affermando di non conoscere il mondo dello sport quando si è insediato.

“Credo che non lo conosca neanche adesso. La politica italiana che mette a capo dello sport uno che non conosce la materia è un autogol clamoroso”.

Può sorridere anche il calcio con Mario Draghi?

“Inizialmente non avrà possibilità di occuparsene. Però è il meglio che si potesse scegliere. Sono contento della caduta del Governo però non posso sperare che cambino nell’immediato le cose nel mondo dello sport”.

Americani interessati al calcio italiano. L’ultimo caso è lo Spezia.

“Oggi tutti sono in difficoltà. Un esperto di finanza che conosce bene i fondi mi ha detto che gli americani non acquistano più titoli ma stanno investendo nel calcio italiano che dal punto di vista economico finanziario è sottostimato e sottosviluppato. Meglio organizzato potrebbe vendere di più. Ed ecco arrivare gli americani allo Spezia o alla Roma. Un fondo non ragiona a breve termine ma su base quinquennale: oggi il prezzo è basso, tra qualche anno usciremo dalla crisi e l’investimento sarà nettamente ripagato”.

Aveva lavorato anche lei all’acquisizione dello Spezia l’anno scorso...

“Avevamo trovato la possibilità con un mio cliente a otto milioni. Poi alcune situazioni non lo hanno consentito”.

Chi ha condotto il mercato migliore?

“Il Milan. Ha fatto uscite intelligenti la Fiorentina. La Roma ha fatto poco al di là del ritorno di El Shaarawy. La Lazio ha preso Musacchio. Poi ottime le operazioni del Verona con Sturaro e Lasagna”.

La Roma aveva provato a scambiare Dzeko con Sanchez.

“Una follia pura per la Roma e un’operazione intelligente per l’Inter. Fortunatamente per i giallorossi la situazione è rientrata e hanno fatto ragionare Fonseca. Quest’operazione per la Roma non avrebbe avuto alcun senso”.