…con Fabrizio Lucchesi

“Vincendo contro il Cagliari l’Inter ha messo una seria ipoteca sullo Scudetto. L’indirizzo il campionato lo aveva già preso, questo è stato uno degli ultimi passi. Non c’erano dubbi”. Così a TuttoMercatoWeb.com Fabrizio Lucchesi, ex direttore di Roma, Fiorentina, Empoli e Pisa e oggi al Guidonia.

Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?

“Parlare di errori nel giudizio di un campionato è sempre difficile. Quando ti riorganizzi, come il Milan, ci vuole del tempo. Non parlerei di errori, ma di uno step di crescita”.

E il Napoli?

“Statisticamente confermarsi per chi non è abituato a vincere è sempre complicato”.

Niente Mondiale per l’Italia. Come ha visto Gattuso?

“Se l’è giocata bene. Avevo detto che se c’era una persona in grado di sopperire alle carenze tecniche quello era proprio Gattuso. Ha fatto un lavoro eccellente ma purtroppo il calcio è questo”.

Come può risollevarsi la Nazionale?

“Non credendo che il problema del calcio sia la Nazionale. Serve una revisione che dia i frutti nel corso del tempo. Bisogna riorganizzare questo sistema che ha troppe carenze”.

Presidente FIGC: Abete o Malagò?

“Sono due profili eccellenti. Entrambi sono accomunati da idee e progetti. Ma senza l’unione di tutti è complicato. Solo così si può ridare il giusto valore al calcio”.