...con Giovanni Stroppa

“Superlega un disastro, nello sport il debole può battere il più forte. Milan, stasera partita spartiacque. Lazio, Inzaghi il tuo Ferguson. Simy? Merita il meglio. Io pronto a ricominciare”

“La Superlega? Riflettendoci bene sarebbe stata un disastro”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa. “Perché - continua Stroppa - togliere il senso del risultato e la possibilità di sognare? Come fai a disputare un campionato senza meritocrazia? Sarebbe un po’ come se non facessero partecipare la Giamaica alle Olimpiadi senza considerare le qualità di Bolt”.

Tanti hanno interpretato la necessità di creare la Superlega come un grido d’allarme.

“Se fai rispettare le regole non dai la possibilità di fare discorsi diversi. È da quando c’è lo sport che il debole può vincere al cospetto del più forte. È la bellezza della meritocrazia. Mi è piaciuta la reazione di tutto il mondo del calcio”.

Stasera c’è Lazio-Milan.

“La Lazio ha preso cinque gol dal Napoli, in uno scontro diretto non può succedere. Anche se gli azzurri sono in una forma smagliante e lottano per la Champions. Lazio-Milan farà da spartiacque per i rossoneri. Il Milan nelle difficoltà dà sempre il meglio di se”.

Alla Lazio Inzaghi sta per rinnovare.

“Simone sarà il Ferguson della Lazio, ha un grande rapporto con tutto l’ambiente. E sta facendo bene”.

Simy molto probabilmente il prossimo anno continuerà a giocare in Serie A...

“Gli voglio un bene nell’anima. Sono felicissimo per lui, per il suo momento. Merita ogni cosa positiva”.

E lei, mister?

“Aspetto. La voglia l’avevo dopo due giorni che mi hanno mandato via. Quando sei a casa magari vai a vedere qualche partita, ora che non si può è più difficile”.