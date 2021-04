...con Luca Leone

La Ternana riabbraccia la Serie B. “Una promozione nata due anni fa quando abbiamo iniziato a porre le basi per arrivare al traguardo”, dice a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo rossoverde, Luca Leone.

Sta già pensando alla squadra del prossimo anno?

“Non ancora. Stiamo facendo delle valutazioni sul nostro organico. Dobbiamo analizzare quanto fatto e cosa si potrà fare. Quando ci siederemo con la società e il mister vedremo quali saranno i miglioramenti da apportare”.

Ripartirete con Lucarelli?

“Sicuramente si”.

Come è nata l’idea di affidarsi a lui?

“Una scelta azzeccata. All’inizio era un pallino del presidente, ci teneva che lo incontrassi e facessimo una chiacchierata per capire se potesse essere l’uomo giusto”.

Beh, sembra proprio che sia l’uomo giusto per voi...

“Si. E può fare ancora tanto perché è ambizioso e coraggioso. Ha ancora tanta strada da fare e può farla nel migliore dei modi”.

La squadra favorita ai nastri di partenza sembrava il Bari...

“Quando siamo partiti non ci davano per favoriti. C’erano Bari, Avellino, Catanzaro, Catania e Palermo. Sapevamo che sarebbe stato un anno difficile ma avevamo voglia di rivalsa dell’anno scorso”.

Perché il Bari ha deluso?

“Quello che è successo lo sanno solo i protagonisti. Sicuramente le partite contro di loro ci hanno dato uno slancio importante”

Valzer dei ds: si sente coinvolto o resta a Terni?

“Devo tanto al presidente Bandecchi e a questa piazza. È impensabile poter entrare in un valzer. Quando sono arrivato ho chiesto al presidente di costruire qualcosa di importante per il futuro. Mi reputo fortunato di averlo incontrato. Oggi sono felice e fortunato di far parte della Ternana”.

Serie B: il Pescara fatica...

“Mi dispiace. È una piazza importante, poi è la mia città. Ma bisogna crederci, ci sono scontri diretti importanti che possono ribaltare la situazione per arrivare allo spareggio salvezza. La squadra è viva. Grassadonia le ha ridato un’identità”.

A gennaio poche operazioni, che mercato sarà quello estivo?

“Non amo il mercato di gennaio, il 95% del lavoro va fatto all’inizio dell’anno. Spero che questo mercato possa essere più movimentato anche se purtroppo la pandemia ha creato dei problemi. Finché non ci sarà chiarezza sulla riapertura degli stadi ci saranno difficoltà. Non si è andati in giro a vedere calciatori e sceglierli dai video non è il massimo”.