…con Massimo Drago

“Frosinone-Palermo? Il Frosinone ha lavorato molto bene in campo e sul mercato. Alvini ha dimostrato ancora una volta di essere un ottimo allenatore. Il Palermo è in crescita, magari ci si aspettava che facesse un campionato a sé ma in B bisogna giocare ogni partita al massimo”. Così a TuttoMercatoWeb.com Massimo Drago, allenatore ex tra le altre di Cesena e Crotone.

Chi andrà in A? Venezia a parte…

“Il Venezia è solido, ha comprato anche un calciatore interessante come Adorante. Per il resto il campionato è livellato e i nervi saldi faranno la differenza”.

La partita di oggi tra Frosinone e Palermo si porta dietro ancora le scorie del 2018, i palloni in campo…

“C’ero anche io a vedere quella partita. Frosinone è un ambiente sano, una società accogliente. Mi aspetto grande spettacolo”.

In Serie A c’è Roma-Pisa. Sulla carta per i giallorossi è semplice…

“Le partite facili non esistono. Ma la Roma si gioca tanto per il quarto posto. Il Pisa non ha niente da perdere”.

Le piace Hiljemark?

“Mi piaceva in realtà il Pisa di Gilardino. Tanti gol presi per inesperienza di alcuni calciatori ma aveva una buona idea di gioco”.

E lei mister?

“Ho un centro sportivo a Crotone, un lavoro che va seguito personalmente. E poi non mi riconosco più in questo calcio che sta facendo sparire la fantasia”.

E ce ne siamo accorti anche con la Nazionale…

“È un fallimento di tutto il sistema. Stiamo facendo di tutto per far sparire la fantasia. Con il 3-5-2 abbiamo ucciso gli esterni d’attacco, è un modulo statico che fa allontanare la gente dal calcio. Oggi vedere una partita in Italia è deprimente. Si fanno sempre passaggi indietro, oggi questa cosa la vedi anche nei bambini. Purtroppo è un discorso anche culturale: ho una scuola calcio e sto cercando di inculcare la mentalità secondo cui conta la prestazione più del risultato. Poi però se vedi i genitori che si attaccano alla rete c’è qualcosa che non va. Per non parlare poi dei tanti stranieri che giocano in Italia. Una volta i ragazzi dell’Under 21 li conoscevi a memoria, oggi no”.