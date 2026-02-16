Drago avvisa la Fiorentina: "Dopo Bologna tutti pensavano avesse risolto i problemi..."

La Fiorentina vince 2-1 sul campo del Como e riagguanta momentaneamente in classifica il Lecce quartultimo, in attesa che i salentini giochino la loro partita della 25^ giornata di Serie A, in casa del Cagliari.

Per approfondire il momento della Fiorentina, l'emittente Radio FirenzeViola ha intervistato l'allenatore Massimo Drago: "Questa è una stagione nata malissimo. All’Inizio la Fiorentina non era squadra, il gruppo era sfilacciato, ognuno pensava al suo orticello. Poi con Vanoli qualcosa si è messo a posto ma ancora rischi di fare difficoltà a comportarti come squadra che è in lotta per non retrocedere. Una squadra che è abituata a queste zone magari non perde i punti che ha perso la Fiorentina nei minuti di recupero".

Prosegue e conclude Drago, rispondendo alla possibilità di inanellare più risultati per questa Fiorentina: "Una squadra intelligente e formata da giocatori intelligenti deve prendere esempio dalle esperienze passate, ovvero la vittoria col Bologna, giocata con un grado emotivo elevato per il presidente Commisso e bene anche dal punto di vista tecnico. Dopo quella vittoria tutti pensavano che la Fiorentina avesse risolto i suoi problemi invece è ricaduta. La Fiorentina deve fare esperienza di quel periodo per non ricadere negli stessi errori. Ecco perché la Fiorentina deve ancora lavorare tanto per uscire dai bassifondi della classifica".