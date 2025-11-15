Drago su Pioli: "Quando si lavora in altri contesti è difficile riabituarsi alla Serie A"

Il tecnico Massimo Drago ha analizzato ai microfoni di Radio FirenzeViola la situazione in casa Fiorentina: "È una sorpresa negativa vederla in quella situazione di classifica, ma c'è tempo per recuperare. Si è cambiato registro e si è scelto Vanoli, che ha il temperamento giusto. Serviva uno così".

Pensa che Pioli abbia sbagliato qualcosa nella gestione?

"Quando si è fuori e si lavora in un contesto con meno pressione e giocatori più scadenti riabituarsi al campionato italiano per me non è facile".

Che cosa è mancato alla Fiorentina di Pioli?

"Contro il Como vidi la partita e mi è sembrata una squadra sfilacciata e gli altri trovano spazi. La Fiorentina dunque deve ritrovare compattezza".

Vanoli è un allenatore chiamato per l'emergenza o può aprire un ciclo?

"La Fiorentina ora deve pensare solo a uscire da questa situazione, poi si può passare a programmare un futuro più roseo, ma non essendo abituata a trovarsi in questa situazione la Fiorentina fatica a tirarsi fuori".