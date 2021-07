…con Oscar Damiani

“La Nazionale? C’è grande armonia tra staff tecnico e squadra, l’ambiente in un torneo come questo è importante. Come è importante avere delle alternative durante la partita”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Oscar Damiani.

Quanto ci crede nella vittoria?

“Ci ho creduto fin dall’inizio. Poi le partite si decidono anche per gli episodi. Abbiamo un grande portiere. Ci credevo all’inizio, ci credo adesso”.

Davvero ci credeva?

“Ritenevo l’Italia una delle prime quattro. Poi quando arrivi lì un episodio cambia tutto. Fin qui ce la siamo anche meritata”.

Che mercato ci aspetta?

“Non vedo molte cose. La situazione economica delle squadre è difficile. C’è già stato qualcosa, il PSG ha speso tanto perché ha disponibilità che altre squadre non hanno”.

Chi sarà protagonista sul mercato?

“Le nuove proprietà, come la Roma, vorranno fare qualcosa cercando di rinforzare la squadra. Non vedo grandi operazioni”

È stato il mercato degli allenatori. Simone Inzaghi e Italiano hanno fatto discutere.

“Inzaghi dalla Lazio è andato all’Inter. Dallo Spezia Italiano invece si è trasferito alla Fiorentina. Non gli è certo andata male”.

Bruno Alves è volato in Portogallo.

“Una scelta giusta. Finisce la sua carriera in Portogallo. Aveva ancora voglia di giocare. Penso che abbia fatto una buona scelta”.

Agoumé rinnova con l’Inter?

“Se ne sta occupando il suo agente. Spero che Inzaghi capisca le doti di questo ragazzo, può rappresentare un grande capitale per l’Inter”.