15 ottobre 2017, Icardi diventa il padrone del Derby: tripletta al Milan e Spalletti sorride

Il 15 ottobre del 2017, a San Siro, va in scena il Derby. Inter e Milan sono reduci entrambi da un'estate movimentata, con cambiamenti dirigenziali e grandi aspettative. È il Milan delle cose formali, con i grandi acquisti Bonucci, Romagnoli, Kessie, Andre Silva. L'Inter invece è in costruzione, seppur possa schierare Skriniar e Miranda, Borja Valero e Cancelo, Perisic e Icardi.

Il grande capitano

È proprio l'argentino a decidere tutto. Una tripletta sigillata al novantesimo, che porta al tre a due finale, con Spalletti che va a più dieci da Montella e può sognare il primo posto. Passano ventotto minuti e Candreva va via sulla fascia, palla in mezzo per Icardi che segna la prima rete. Suso pareggia sfruttando una mancata marcatura di Perisic. Ancora Icardi al minuto sessantatré, poi un autogol di Handanovic che sembra il definitivo 2-2. Fino all'ultimo minuto, quando Rodriguez prima salva su Eder, ma poi strattona D'Ambrosio in area. Rigore, tre a due e Milan all'inferno.

INTER-MILAN 3-2

Marcatori: 28' Icardi, 56' Suso, 63' Icardi, Handanovic aut. 80', Icardi rig. 90'

INTER (4-2-3-1):

Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Borja Valero (85' Eder); Candreva (73' Cancelo), Vecino, Perisic; Icardi (93' Santon).

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Karamoh, Pinamonti.

Allenatore: Spalletti.

MILAN (3-5-1-1)

G. Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli (77' Locatelli); Borini, Kessie (46' Cutrone), Biglia, Bonaventura, Rodriguez; Suso; André Silva.

A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Paletta, Zapata, Calabria, Abate, Gomez, Mauri, Gabbia, Montolivo

Allenatore: Montella.