22 marzo 2008, la Juventus vince a San Siro al ritorno in Serie A

Il 22 marzo 2008 la Juventus scende in campo a San Siro per il "Derby d'Italia" contro l'Inter. Sfida particolarmente sentita, poiché la prima del post-Calciopoli. La squadra di Claudio Ranieri, tornata in Serie A, vince in casa dei nerazzurri per 2-1 grazie alle reti tutte nella ripresa di Camoranesi e Trezeguet. Inutile per i nerazzurri la rete di Maniche. Un risultato che riaprirà il campionato, portando la Roma a -4 dalla squadra di Roberto Mancini. Tuttavia la Beneamata avrà modo di festeggiare ugualmente lo scudetto a fine stagione.