8 agosto 2009, alla Lazio la Supercoppa italiana. Inter battuta a Pechino

vedi letture

L'8 agosto 2009 la Cina ospita per la prima volta la Supercoppa Italiana. A Pechino i campioni d'Italia dell'Inter di Josè Mourinho affrontano la Lazio, vincitrice qualche mese prima della Coppa Italia, e affidata per la nuova stagione a Davide Ballardini. Dopo un primo tempo a reti inviolate i biancocelesti colpiscono con un pesante uno-due con Matuzalem e Tommaso Rocchi. Il gol di Samuel Eto'o, arrivato all'Inter in estate nell'affare che ha portato Zlatan Ibrahimovic a Barcellona, non basta ai nerazzurri. La supercoppa va ai biancocelesti per la terza volta.