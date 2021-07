Adani: "L'Inghilterra non può giocare bene senza qualità. Analizziamo prestazioni, non risultati"

Nel corso della Bobo TV, Daniele Adani ha analizzato i risultati dell’Inghilterra a Euro 2020: “L’Inghilterra non può giocare così bene, se non gioca Mount, se non gioca Rashford, se non gioca Foden. Se non gioca Grealish, tanto è vero che la partita la cambia Grealish. L’Inghilterra gioca a tre per costruire meglio, non per difendere meglio. Werner si è fatto ipotizzare da Pickford, Muller se ci prova altre cento volte becca la porta ed è 1-1. Analizziamo le prestazioni, non guardiamo il risultato altrimenti basta il televideo. La Svizzera ha gli stessi attaccanti del mondiale brasiliano, tolto Embolo. Se guardiamo le partite, con quello che ha sta facendo anche troppo”.