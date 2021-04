Agostinelli: "Deluso da Bakayoko: pensavo fosse un nuovo Allan, mi sbagliavo di grosso"

vedi letture

Andrea Agostinelli, opinionista Rai ed ex allenatore del Napoli, ha criticato aspramente due calciatori azzurri in una intervista concessa a 1 Station Radio: "Bakayoko sinceramente pensavo facesse meglio. Mi aspettavo un nuovo Allan, ma mi sono sbagliato di grosso. Il centrocampista azzurro mi è sempre piaciuto, ma quest’anno mi ha deluso. Potrebbe andare via a fine stagione, considerato anche l’ingaggio importante. Non reggono gli alibi per Tiémoué, potrebbero reggere per un calciatore giovane come Osimhen ma non per uno come lui".

Su Koulibaly: "Lo reputavo uno dei difensori più forti del mondo, ma negli ultimi due anni mi ha deluso. Il suo valore di mercato è anche calato e, dunque, credo sia l’anno giusto per una sua partenza, anche perché ha le caratteristiche per poter giocare in un altro campionato importante”.