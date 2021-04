Albertini: "Milan senza Ibra? Scuse anticamera della sconfitta, ci sono calciatori di livello"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato del Milan e della sfida di domani contro la Lazio: "Non sono dentro al Milan, per cui non so che problemi possono essere sorti. Ma le grandi squadre raggiungono l'obiettivo se riescono a gestire i momenti negativi, non quelli positivi. La Lazio può sperare di rientrare nella corsa Champions ma è fondamentale questa partita. Se vuole continuare a crederci deve vincere. Non c'è Ibra? Le scuse sono l’anticamera della sconfitta. Non credo che i giocatori del Milan pensino a quanto potrà pesare la sua assenza, sono tutti calciatori di livello. E Mandzukic porta esperienza, anche se va capita l’autonomia che ha".