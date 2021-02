Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

09:00 Nizhny Novgorod (Rus)-Kuban (Rus)

10:30 Samara (Rus)-Shakhtar K. (Kaz)

11:00 Radomiak Radom (Pol)-Belchatow (Pol)

11:00 Ripensia Timisoara (Rou)-1910 Oradea (Rou)

11:30 Inglewood (Aus)-Rockingham City (Aus)

11:30 Logan Lightning (Aus)-Sunshine Coast Wanderers (Aus)

12:00 Ol. Grudziadz (Pol)-Elblag (Pol)

12:00 Ostroda (Pol)-Stomil Olsztyn (Pol)

12:00 Rapid Bucarest (Rou)-Mioveni (Rou)

12:00 Sleza Wroclaw (Pol)-Odra Opole (Pol)

13:00 Tromsø (Nor)-Tromsdalen (Nor)

13:00 Vålerenga (Nor)-Sogndal (Nor)

13:00 Yenisey (Rus)-Tuapse (Rus)

13:00 Zrinjski (Bih)-Sutjeska (Mne)

13:30 Cockburn City (Aus)-Gwelup Croatia SC (Aus)

14:00 Brann (Nor)-Bodo/Glimt (Nor)

14:00 Drita (Mkd)-Ohrid (Mkd)

14:00 Tekstilshtik (Rus)-Nizhny Novgorod (Rus)

14:00 Trencin (Svk)-Podbrezova (Svk)

14:00 Ull/Kisa (Nor)-Lilleström (Nor)

14:30 Neftekhimik (Rus)-Telavi (Geo)

15:00 Malmo FF (Swe)-Mjallby (Swe)

16:30 Samara (Rus)-Borac Banja Luka (Bih)

17:00 AIK Stockholm (Swe)-Elfsborg (Swe)

17:30 Stjordals Blink (Nor)-Ranheim (Nor)

18:00 Norrby (Swe)-Assyriska IK (Swe)

18:30 Fram (Nor)-Moss (Nor)

18:30 Maardu (Est)-Parnu JK Vaprus (Est)

18:35 Narva (Est)-Kuressaare (Est)

19:00 America-RN (Bra)-Palmeira da Una (Bra)